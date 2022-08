Palio e festa a Barlassina

Giochi medievali, il palio, bancarelle e mercatini e una festa di tre giorni. A Barlassina è tempo di palio dei rioni e festa in città nel weekend da venerdì 16 a domenica 18 agosto. Il 38esimo palio dei Rioni è in programma in piazza Cavour. Ad animare la festa ci saranno giochi medievali, un mercatino di hobbisti, una mostra funghi freschi, street food, spettacoli musicali, esibizioni di danza e uno spettacolo di cabaret. L'area di parcheggio disponibile si trova in via Assunzione.