Bancarelle, street food e gonfiabili: festa del papà in città

Domenica 19 marzo 2023, in via Don Minzoni a Lissone, si festeggia la giornata del papà, una ricorrenza civile in cui il senso di famiglia assume un valore speciale. L’evento è organizzato dal comune di Lissone, il Distretto Urbano del Commercio, Confcommercio delegazione di Lissone e i commercianti di via Don Minzoni in collaborazione con la Fiera dei Mercanti.

Tutto il giorno, dalle ore 9.00 alle 19.00, ci saranno negozi aperti, bancarelle con prodotti di ogni genere, street food, degustazioni di gelati e sorbetti, e poi artisti di strada e tanti, tantissimi giochi, dai gonfiabili al jumping, dal funny bike al “giochiamo insieme papà”. Saranno presenti anche spazi ludici per bambini come “colora il tuo disegno per papà” e il clown- magic show, con trucca bimbi, baby dance e spettacoli di magia che animeranno la via e daranno a ogni famiglia l’occasione per divertirsi e condividere appieno l’emozione della festa.

Il rappresentante della Confcommercio delegazione di Lissone Spartaco Chierici sottolinea che “è una festa dedicata al papà ma anche a tutti i bimbi, poiché la loro gioia è la gioia dei loro papà”. “Dopo anni di restrizioni dovuti all’emergenza sanitaria - dichiara il sindaco di Lissone Laura Borella - abbiamo fortemente voluto creare un’occasione di aggregazione per grandi e piccini, che fosse in grado anche di valorizzare il commercio di vicinato. Domenica sarà una grande festa per Lissone, non solo per i papà ma anche per i bambini, grazie alle tante attività ricreative che verranno organizzate per l’occasione”.