Festa del Parco a Brugherio

Il parco per tutti: domenica 17 ottobre presso il Parco Increa attività ambientali per bambini e famiglie. Laboratori, messa a dimora di nuove piante e iniziative per grandi e piccini. Ecco il programma dell'evento gratuito nel dettaglio.

dalle 10 alle 13

- Attività ambientali per bambini e famiglie

- Art-attack per la biodiversità “Creiamo insieme dei vasi personalizzati partendo da materiale di recupero e piantiamo semi per la biodiversità”

- Volta la carta: laboratorio di carta riciclata “Ricicliamo vecchi giornali e carta straccia per ottenere dei fogli personalizzati”

- Escursione guidata nel PLIS alla scoperta degli angoli meno noti

Dalle 13:30 alle 14:30 Pranzo gratuito in collaborazione con Cascina Nibai obbligatoria la prenotazione, posti limitati.

Dalle 15 alle 18

- Messa a dimora di alberi e arbusti nei Comuni del PLIS in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze di Vimodrone, iscrizione obbligatoria e specificare il Comune di interesse, è consigliato portare dei propri strumenti per il giardinaggio.

- Evento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Cernusco sul Naviglio presso il Bosco del Fontanone.

Durante l’evento saranno raccontate da alcuni studenti le attività del progetto “Nature, Age of Covid”

Si consigliano abiti comodi

Informazioni e prenotazione a info@parcoestcave.it / 3488446816