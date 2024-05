Mongolfiera in piazza, street food e bancarelle

Street food, bancarelle e in piazza anche una mongolfiera statica da cui scattare selfie. A Seregno, da venerdì 3 a domenica 5 maggio, è in programma la manifestazione Le Vie Francigene a Tavola. Appuntamento in piazza Risorgimento dove si sfideranno a colpi di specialità la Spagna e la grigliateria toscana con una sfida culinaria senza precedenti in occasione dell'evento che "celebra la ricchezza gastronomica delle regioni attraversate dalle antiche vie di pellegrinaggio, vedrà la Spagna cucina immateriale Unesco presentare il suo piatto più celebre, la paella, per sfidare la cucina toscana" spiegano gli organizzatori. Previsto anche un programma di intrattenimento.