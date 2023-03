Pizzoccheri e sciatt: la festa in piazza

Pizzoccheri, sciatt e sapori e tradizioni della Valtellina. Appuntamento il weekend del 24, 25, 26 marzo 2023 con la 29° edizione di Valtellina in Festa, il format itinerante dedicato alla cucina valtellinese, per una tre giorni di gusto e divertimento nella centrale piazza Garibaldi. Bresaola e sciatt, salumi e pizzoccheri, polenta liscia e taragna, salsiccette e formaggi, spezzatino e funghi, dolci e tante altre golosità. Una kermesse ricchissima, nel nome della cucina valtellinese: un viaggio fra i sapori antichi ed i gusti forti, ma allo stesso tempo delicati e semplici, di cibi in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.

Quando inizia la Festa della Valtellina

La festa va in scena venerdì 24 marzo dalle 18.00, sabato 25 marzo dalle 11.00 in poi (con orario continuato a pranzo e a cena) e domenica 26 marzo dalle 11.00 alle 18.00 (aperti solo a pranzo). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti.

Durante la giornata il pubblico potrà bere birre artigianali e vini selezionati, gustare buonissime specialità tradizionali (grazie al servizio di bar e ristorazione, con opzione da asporto e take away), acquistare prodotti tipici nel market dedicato oppure discutere nell’area relax con tavoli mentre i più piccoli si divertono nell’area bimbi con animazione.

Valtellina in Festa è un evento organizzato dal Comune di Cantù - Assessorato alla Cultura // In collaborazione con Italia on The Road - Cibo Da Strada, MondoVisione e Via Audio.