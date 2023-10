Pizzoccheri e sciatt, festa della Valtellina in piazza in Brianza

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

venerdì 20 ottobre dalle ore 18, mentre sabato 21 già dalle 11, con orario continuato a pranzo e a cena e domenica dalle 11 (con apertura solo per il pranzo)

Quando Dal 20/10/2023 al 22/10/2023 venerdì 20 ottobre dalle ore 18, mentre sabato 21 già dalle 11, con orario continuato a pranzo e a cena e domenica dalle 11 (con apertura solo per il pranzo)

A Seregno nel weekend del 20-21-22 ottobre va in scena la 33° edizione di "Valtellina in Festa", per tre giornate di gusto e divertimento dedicate alla Cucina Valtellinese nella centrale Piazza Risorgimento.

Bresaola e sciatt di grano saraceno, taglieri di salumi e pizzoccheri fumanti, salsiccette e formaggi, spezzatino e funghi, dolci. Queste sono solo alcune delle golosità che si potranno assaggiare in occasione della manifestazione che vuole anche far conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" ed i sapori intriganti della sua cucina genuina. Una kermesse ricchissima, nel nome della cucina valtellinese: un viaggio fra i sapori antichi ed i gusti forti, ma allo stesso tempo delicati e semplici, di cibi in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.

L'appuntamento è da venerdì 20 ottobre dalle ore 18, mentre sabato 21 già dalle 11, con orario continuato a pranzo e a cena e domenica dalle 11 (con apertura solo per il pranzo). L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione telefonica.