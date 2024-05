Bancarelle, street food, burattini e djset: festa di Primavera

A Brugherio domenica 19 maggio arriva la "Festa di Primavera".

Appuntamento a partire dalle 17 in piazza Togliatti con esibizioni di zumba, baby dance, hip hop, modern dance, lance, balli di gruppo e tanto altro, uno spettacolo di burattini con un'avventura magica per i più piccoli e per tutta la famiglia e infine un concerto bandistico itinerante a cura del corpo musicale S. Damiano/S. Albino. Dalle 21.30 poi un djset che farà ballare tutti con le migliori hit degli anni '70, '80 e '90.

Durante tutta la giornata artisti di strada, il trenino itinerante, gonfiabili, bancarelle con il mercatino degli hobbisti e street food.