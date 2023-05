Gonfiabili, truccabimbi e bancarelle: festa nel quartiere monzese

Prezzo non disponibile

Dal 26/05/2023 al 28/05/2023

Un weekend di festa nel quartiere monzese. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio presso il centro civico Liberthub di via Libertà sono in programma attività, appuntamenti e intrattenimento per tre giornate all'insegna del divertimento e della condivisione.

Nel fine settimana nel quartiere Libertà ci sarà la XXI^ edizione della Festa di Primavera e saranno presenti bancarelle, truccabimbi, gonfiabili e iniziative: dalla mostra di acquerelli ai burattini. Le attività si concentreranno nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio. Qui il programma completo.