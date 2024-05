Festa della Puglia in piazza a Desio

PIzzica, tamburelli, canti e balli della tradizione pugliese e specialità tutte da gustare. A Desio nel fine settimana da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno arriva la Festa della Puglia.

In programma in piazza Don Giussani tre giorno con street Food a base di specilità pugliesi e prodotti tipici. "La Festa dedicata alla Puglia nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Regione con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato alle ricette e alle tradizioni enogastronomiche e si potranno gustare le prelibatezze della Puglia: orecchiette, grigliate, puccia, bombette, mozzarelle, pasticciotti e tanto altro" anticipano gli organizzatori. Ingresso libero, presente un'area con tavoli e sedie al coperto.