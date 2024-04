Festa Pugliese a Vimercate

Orecchiette con le cime di rapa, panzerotti fritti, pasticciotti e caciocavallo. Ma non solo. A Vimercate nel weekend dal 3 al 5 maggio arriva la Festa Pugliese. Un appuntamento Tipico Eventi, in piazza Unità d'Italia.

L'ingresso all'area della manifestazione è sempre gratuito: saranno presenti i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre pugliesi, un'area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici. Previsto anche un programma di intrattenimento con esibizioni di pizzica e musica e balli del Sud.

L’orario sarà venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30.