Bancarelle, castagne, salamelle e burattini: festa a Giussano

Uno spettacolo di burattini castagne, salamelle, la preparazione della buseca e bancarelle.

Tempo di divertimento e condivisione a Giussano in occasione dell’edizione 2022 della Festa del Rione San Martino di Paina. È l’iniziativa che il Comune promuoverà per il pomeriggio (inizio alle ore 16) di domenica 13 novembre, ampliando così il già ricco programma di eventi coordinato da Pro Loco Giussano e caratterizzato da momenti ludici, ricreativi ed enogastronomici che avranno il loro “cuore pulsante” nell’area del Centro Generazioni.

Come ogni anno, confidando nel bel tempo, si prevede pubblico di ogni età per la Festa di San Martino, da qui la scelta del Comune di organizzare uno spettacolo per bambini, con ingresso gratuito, curato dalla Compagnia “Teatro dei Burattini di Como” dal titolo “Streghe, draghi e maghi”. Uno spettacolo ironico e fantasioso che racconterà la storia del rapimento di un piccolo draghetto e delle avventure che porteranno alla sua liberazione.

“La festa del rione San Martino vivrà di variegate proposte e sarà un’occasione di svago, di incontro e di condivisione – afferma Sara Citterio, assessore con delega alla Cultura – L’Amministrazione Comunale ha scelto di inserirsi in questo importante momento di convivialità con l’organizzazione di un evento speciale rivolto ai bambini. I burattini sono una forma d’arte che permette di viaggiare con la fantasia e stimolare la creatività, favorendo così la costruzione di belle storie”.

Il Centro Generazioni sarà, come detto, l’area in cui si terranno tutte le iniziative in calendario: Pro Loco Giussano si occuperà dell’organizzazione di un mercatino con idee regalo e artigianalità, oltre all’esposizione di moto d’epoca che permetteranno di riavvolgere il nastro del tempo alla metà del secolo scorso. CAI Paina sarà invece impegnato nella preparazione della busecca, delle salamelle e della tradizionale castagnata. Non mancherà anche una mostra fotografica ispirata alle “Iconografie di San Martino”.