Salamelle in Sol maggiore, festa della salamella

Il Corpo Musicale San Damiano Sant'Albino è lieto di invitarvi all'ottava edizione della sagra "Salamelle in Sol Maggiore".

L'appuntamento è dal 26 al 28 luglio presso l'area feste di via Aldo moro a Brugherio dove, come ormai di consuetudine, i musicisti lasceranno gli strumenti nelle custodie e si trasformeranno in camerieri, baristi, cuochi e pizzaioli provetti.



Ogni sera, dalle 19.00, sarà attivo il servizio bar, cucina e pizzeria e dalle 20.30 serata danzante.