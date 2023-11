Fattoria in piazza, bancarelle e trenino: festa a Brugherio

Sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 a San Damiano, in via della Vittoria, è in programma la "Festa di San Damiano". Organizzata in collaborazione con la Città di Brugherio, Assessorato alle Attività produttive, quest'anno la festa si si anima con due giornate di eventi e iniziative per tutti i gusti.

Il programma

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00 "FATTORIA DIDATTICA" in piazza Virgo Fidelis;

Domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00, viale della Vittoria, bancarelle con sapori regionali, mercatini, hobbisti e trenino turistico;

Domenica alle ore 10.30, piazzale retrostante piazza Virgo Fidelis, Cerimonia della Madonna Virgo Fidelis Patrona dell'Arma dei Carabinieri, con l'intervento delle autorità.