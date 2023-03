Arancini e cannoli, festa siciliana a Lissone

Sapori di Sicilia in piazza in Brianza. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile a Lissone arriva la festa siciliana. Street Food con cibi siciliani e prodotti tipici, birra artigianale e folclore. Appuntamento in piazza Libertà.

"La Festa Siciliana nasce per far rivivere ni colori, i suoni, i profumi della Sicilia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici e si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, fritto misto, pane ca meusa, cannoli , cassate, stigghiola, pasta con le sarde e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali" spiegano gli organizzatori.