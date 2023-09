Festa dello sport a Desio

E’ tutto pronto per la nuova edizione della Festa dello Sport della Città di Desio, la consueta manifestazione organizzata in collaborazione con il Comitato Sport Desio e l’Assessorato allo Sport, in programma domenica 17 settembre 2023 presso il centro sportivo comunale di via Agnesi. Protagoniste saranno tutte le società e Associazioni sportive del territorio che svolgono e promuovono lo sport nei suoi diversi ambiti e declinazioni.

Una vera e propria vetrina per lo sport cittadino, ma anche uno strumento per avvicinare giovani e meno giovani a tante discipline: “Un programma molto intenso e concepito per coniugare sport e divertimento – spiega l’Assessore allo Sport Andrea Civiero - Questa iniziativa vuole continuare a coinvolgere i cittadini, le scuole, le varie Associazioni sportive e non che operano in ambito comunale, proprio per sottolineare i valori positivi correlati alla pratica sportiva. Ma non solo. Ha anche l’obiettivo di promuovere la grande offerta delle nostre Associazioni e di coinvolgere il più ampio numero di persone”.

Spaziando dalla ginnastica al calcio, dal volley alla pallacanestro, dal podismo al pattinaggio, l'evento desiano sarà l'occasione per tutti di provare le più svariate discipline sportive. Un'intera giornata all'insegna dello sport in ogni sua forma e del divertimento all'aria aperta. Durante la mattinata, con partenza alle 9.30 da piazza Don Giussani e arrivo al centro sportivo, è in calendario la Marcia dello Sport, mentre nel pomeriggio, dalle 10 alle 18.30 si potrà assistere a dimostrazioni ed esibizioni a cura delle Associazioni sportive, con coinvolgimento del pubblico presente.

Il programma

• Ore 9:30 partenza da Piazza Don Giussani e arrivo al centro sportivo comunale con 2 percorsi:

- Sport Run Corri al Centro

- Camminata-corsa gratuita e aperta a tutti: percorso da 5 km adatto a camminatori e runner e ripetibile per due giri, a cura di Runners Desio e Gruppo Marciatori Desio

• Ore 10:00 Gara di tiro ad iscrizione gratuita con carabine ad aria compressa, aperta alla cittadinanza (fascia d’età tra i 10 e i 18 anni), a cura di Air Shooting

• Ore 11:00 Allenamento dimostrativo arti marziali, a cura di KCKDesio, Vo Kinh Dao e STK Desio

• Ore 11:30 Dimostrazioni di Crossfit, Calisthenics, Kick Boxing, a cura di Palestra Hatlex

• Ore 15:00 Allenamento dimostrativo arti marziali, a cura di KCKDesio, Vo Kinh Dao e STK Desio

• Ore 15:30 Balli di gruppo con Passione Danza Bocciofila Parco Desio

• Ore 16:30 Calcio integrato con Centro Sportivo Desiano a cura Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” e Rete TikiTaka Equiliberi di Essere

• Ore 17:00 Dimostrazioni di Crossfit, Calisthenics, Kick Boxing, a cura di Palestra Hatlex

• Ore 17:30 Premiazione gara di tiro

• Ore 18:00 Esibizione Ginnastica Ritmica, a cura Ginnastica San Giorgio 79

• Ore 18:30 Parata finale con gli SBANDIERATORI DI ALBA

Nel corso della giornata sono inoltre previste prove su pista per i piu’ piccini, a cura dell’Atletica Desio e una dimostrazione degli atleti della Scherma Desio. Dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 il 'Trenino turistico Babylandia' effettuerà delle corse da piazza Conciliazione al centro sportivo e ritorno.