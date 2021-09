Festa dello Sport in piazza a Lissone

Dalle arti marziali alla la danza, dalla ginnastica ai più tradizionali calcio, pallavolo e pallacanestro, per arrivare poi a atletica, pattinaggio, scherma, rugby, scacchi, ciclismo e arrampicata. Domenica 19 settembre a Lissone ritorna Sport&Sport, la grande festa di tutte le associazioni sportive.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni sportive aderenti e giunge quest’anno alla sua 12esima edizione. Sarà un’edizione 2021 completamente rinnovata, a partire dalla location che ospiterà l’evento. Domenica 19 settembre, dalla mattina al tardo pomeriggio, saranno i grandi spazi di Piazzale degli Umiliati (il Piazzale del Mercato del lunedì) a trasformarsi in un ideale palcoscenico che ospiterà stand, atleti e dirigenti, mettendo a stretto contatto le associazioni sportive con bambini e adulti, curiosi di conoscere e magari intraprendere una nuova disciplina sportiva. Nell'arco della giornata ci sarà un susseguirsi di dimostrazioni, esibizioni, stand informativi, mini-gare e la possibilità di provare - seppur per una breve durata di tempo - anche le discipline più insolite sotto l’attento sguardo di allenatori ed istruttori specializzati.

In particolare, l’Amministrazione Comunale allestirà un campo multisport, attrezzabile per calcio, volley e basket ed una parete di arrampicata, proprio per favorire la pratica sportiva sul posto e per offrire uno spazio dedicato al gioco in sicurezza. Dalle 9.30 alle 19, le associazioni saranno inoltre presenti con i propri associati e tesserati, distribuiranno materiale informativo e comunicheranno le modalità per iscriversi e prendere parte ai corsi, avvicinando così la popolazione alle realtà locali. Solo in caso di maltempo, Sport&Sport è rinviato a domenica 26 settembre.