Festa dello Sport nel Parco di Monza

Dopo un anno molto difficile per lo sport e per coloro che non hanno potuto praticarlo arriva la prima edizione della Festa dello Sport, proposta dalla Società Nuova Artistica Monza (Nam) che, in collaborazione con Il Salto Ads e Social Time Onlus, organizza un weekend intero dedicato all’attività motoria. Un modo per ripartire e promuovere le attività sportive all’aria aperta, in Cascina San Fedele all’interno del Parco.

Tra le finalità di questa due giorni la possibilità di cimentarsi in nuove discipline; la collaborazione tra federazioni presenti sul territorio; l’impegno nel favorire anche la partecipazione di atleti con disabilità del programma Special Olympics; la promozione dello sport come nuova comunità educante.

Il programma del weekend prevede attività sportive all’aperto grazie all’allestimento di attrezzature idonee per atletica, ginnastica, pesistica e triathlon.

Il programma

Sia per la giornata di sabato 22 che per quella di domenica 23 il programma resterà invariato.

ore 10.00 - inizio attività sportive ed esibizioni/tornei - prove libere

ore 12.30 - 13.30 - pausa attività

ore 13.30 - ripresa attività sportive ed esibizioni/tornei - prove libere

Tutte le discipline presenti: atletica, ginnastica artistica, boxe, green volley, trampolino elastico, judo, calcio, calesthenics, basket, scherma, tiro a segno, tito con l'arco, nordic walking, taekwondo, orientering, auto storiche, rugby, karate, tessuti aerei, pole dance e altro ...

Webinar in diretta FB sul valore dello sport nella ripresa post pandemica; alcuni relatori:

Dr. Gianni Mauri - Predidente Fidal Lombardia

Dr. Andrea Colombo - psicologo dello sport - ex atleta azzurro

Dr.ssa Linda Boerci - medico - fiduciario medico Fidal Lombardia

Seminario sul "Social Gardening: tra gioco/sport e formazione, esperienze di scuole e territori"

Le iniziative si svolgeranno in conformità alle normative in vigore rispetto all'emergenza sanitaria Covid 19 e rispettando regole e modalità organizzative consentite. Si potrà accedere al Village a seguito di triage anticovid. Le attività saranno accessibili solo a chi sarà munito di braccialetto post triage. Obbligo di mascherina per tutti i partecipanti.