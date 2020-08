Festa emiliana: tre giorni dedicati al tortello di zucca, allo gnocco fritto e ai salumi

Omaggio alla cucina emiliana: un tripudio di colori e di sapori provenienti dalla patria del tortello. Addio a dieta e buoni propositi: dal 18 al 20 settembre tuffatevi (senza sensi di colpa) nei ricchi menù dell’Emilia Romagna. L’appuntamento è a Muggiò, in piazza 9 Novembre 1989 (accanto al Parco Casati) che si trasformerà in una grande trattoria emiliana all'aperto. Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta; il menù comprende cappelletti in brodo, gnocco fritto, tigelle con salumi e formaggi, erbazzone rustico, coppa piacentina e mortadella, stracchino e parmigiano.

E poi il re della sagra: il tortello di zucca condito con sugo di noci. Per finire dolci e dolcetti nel pieno rispetto degli ingredienti della tradizione locale. Per gli amanti della carne grigliate e salsicce a volontà, innaffiati da birre selezionate e fiumi di Lambrusco. Sarà possibile pranzare e cenare in loco, oppure optare per il servizio di take away. La festa sarà allietata da musica e da intrattenimento, con un’area giochi dedicata ai più piccoli.



L’evento sarà inaugurato il 18 settembre alle 18. Il 19 e il 20 settembre apertura alle 11 e chiusura alle 23.30. L’ingresso è libero.