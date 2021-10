Orario non disponibile

Quando Dal 30/10/2021 al 01/11/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Continuano gli eventi enogastronomici negli spazi del Parco di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo con la 3° edizione della Festa del Tortello di Zucca. Appuntamento sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre 2021 per un weekend dedicato alle specialità della cucina emiliana.

Attivo servizio bar e ristorazione con opzione take-away con i tradizionali piatti della cucina emiliana: cappelletti fatti a mano in brodo, tortelli di zucca, gnocco fritto e tigelle con salumi e formaggi, salsicce e carne alla griglia e fresche birre artigianali.

Durante le giornate di sabato e domenica ci saranno attività e intrattenimento per grandi e piccini in occasione della festa di Halloween. Il festival a ingresso gratuito avrà luogo il sabato, la domenica e il lunedì dalle ore 11 con orario continuato a pranzo e a cena. Non è necessaria la prenotazione telefonica data l'elevata disponibilità di tavoli e coperti all’interno della villa. Si consiglia comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo.