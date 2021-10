Bancarelle e pony, Fiera a Monza

Prezzo non disponibile

Bancarelle, negozi aperti, giri a cavallo di un pony e intrattenimento per i più piccoli. Tempo di festa di Triante domenica 17 ottobre con la Fiera dei Mercanti

Dalla mattina alle 19 saranno presenti le bancarelle in via vittorio Veneto, artisti di strada, bar e ristorazione e animazione. Nel quartiere verrà allestita un’area maneggio con pony ed è in programma anche l'esibizione della “Compagnia Teatrale Geniattori".