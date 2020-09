Festa dell'uva: pigiatura e degustazioni solidali

A Monza è tempo di vendemmia e di solidarietà. La Fondazione Alessio Tavecchio organizza per il 26 settembre un pomeriggio all’insegna della natura e delle tradizioni contadine, nella bucolica cornice dell’Agriparco di via Papini. L’obiettivo è raccogliere fondi per l’ultimazione del progetto dell’Agriparco solidale che permette la coltivazione della terra anche alle persone con disabilità motorie.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione e con il sostegno del Gruppo Meregalli e prevede anche una serie di attività riservate ai più piccoli.



L’apertura alle 14.30, e alle 15 al via il laboratorio della pigiatura rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni. Si inizierà con un momento di ascolto con il racconto che illustra la trasformazione dell'uva dal grappolo al vino. Poi si passerà dalle parole ai fatti: i bambini si toglieranno le scarpe e inizieranno la pigiatura dell’uva. Poi, dopo la fatica e il divertimento sarà il momento della merenda. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto e sono invitati a portarsi le matite colorate. Per partecipare al laboratorio è richiesta una donazione a partire da 7 euro.

Per gli adulti dalle 16 alle 18.30 degustazione dei vini, due turni di degustazione sotto la guida di un sommelier. Donazione minima a partire da 20 euro.

Infine alle 19 un momento conviviale con l’aperitivo dove il buon cibo si abbinerà perfettamente al buon bere. Donazione a partire da 5 euro per i bambini fino a 12 anni, 10 euro per gli adulti. Naturalmente verranno rispettate tutte le prescrizioni Covid.

Per informazioni e prenotazioni inviare un’email a accoltieraccolti@alessio.org , oppure telefonare allo 039.9634280.