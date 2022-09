Festa della Valtellina

Sapori della Valtellina in Brianza. Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre a Vedano al Lambro è in programma la manifestazione Valtellina in Festa per la 26° edizione del format itinerante dedicato alla cucina valtellinese, per una tre giorni di gusto e divertimento.

Nel menu bresaola e sciatt, salumi e pizzoccheri, polenta liscia e taragna, spezzatino e funghi, formaggi, dolci. L'appuntamento è in Largo Repubblica 3 a Vedano al Lambro: venerdì e sabato l'area sarà aperta dalle 18, domenica dalle 11. L'ingresso è libero.

"Una straordinaria occasione non solo per trascorrere un momento di grande convivialità, ma anche per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" ed i sapori intriganti della sua cucina genuina. Una kermesse ricchissima, nel nome della cucina valtellinese: un viaggio fra i sapori antichi ed i gusti forti, ma allo stesso tempo delicati e semplici, di cibi in grado di soddisfare anche i palati più raffinati" spiegano gli organizzatori.