Gonfiabili e bancarelle, festa nel quartiere

Quando Dal 15/05/2022 al 15/05/2022 Orario non disponibile

Negozi aperti, bancarelle, animazione per i più piccoli e gonfiabili. A Monza domenica 15 maggio via Amati sarà in festa.

Dalle 9 alle 19 in via Amati è in programma la Fiera della Creatività e dei Sapori Regionali. Oltre ai negozi aperti si potranno trovare banchi di hobbisti, prodotti alimentali, specialità regionali e fiori e piante.