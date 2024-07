Festa a Monza. Tutti i colori d'estate: in via Amati va in scena la Fiera della Creatività e dei sapori regionali.

Appuntamento sabato 6 luglio dalle 9 alle 19 con negozi aperti - in occasione dell'inizio dei saldi - bancarelle e stand di hobbisti e artigiani, esposizione di fiori e piante, sapori tipici regionali e specialità da gustare e gonfiabili.