Festa di Villasanta

Tempo di festa patronale anche a Villasanta. A partire da domenica 2 ottobre prendono il via le iniziative in occasione della festa. Iniziative per bambini, caccia al tesoro, zucchero filato e giochi e caldarroste. Di seguito il programma degli eventi previsti nel weekend principale di festa in città.

Sabato 8 ottobre

Ore 09.00 - 19.00: MOSTRA delle opere realizzate in collaborazione con il Circolo Amici dell’Arte, a cura dell’Associazione Amici della Speran

Sala Congressi di Villa Camperio.

Ore 09.00 - 19.00: attività formative e informative e INTRATTENIMENTO PER BAMBINI, a cura del Comitato di Croce Rossa Italiana di Villasan-

ta. Piazza Monsignor Gervasoni.

Domenica 9 ottobre

Ore 09.00 - 19.00: MOSTRA DI PITTURA NAIF, a cura e presso la Libreria Pagina 59. Via Confalonieri.

Ore 14.00: CACCIA AL TESORO per il centro, a cura dell’associazione Villasanta Medievale. Ritrovo in Piazza Monsignor Gervasoni.

Ore 14.00 - 18.30: CHIOSCO CALDARROSTE, a cura del Gruppo Alpini Villasanta. Via Confalonieri.

Ore 14.00 - 18.30: STAND PROMOZIONALE E ANIMAZIONE, a cura dell’associazione Lele Forever. Via Confalonieri.

Ore 14.00 - 18.30: GIOCHI PER BAMBINI E ZUCCHERO FILATO, a cura dell’associazione La Ghiringhella. Via Confalonieri.

Ore 14.00: STAND PROMOZIONALE E VENDITA OGGETTISTICA, a cura dell’Associazione San Vincenzo de’ Paoli. Via Confalonieri.

Ore 14.00 - 18.30: STAND E MOSTRA OGGETTISTICA , a cura dell’associazione Operazione Tanzania – Villasanta 2. Via Confalonieri.

Ore 14.00 - 18.30 : “GIOCHI IN STRADA”, a cura dell’Associazione Genitori. Via Confalonieri.

Ore 14.00 - 18.30: STAND PROMOZIONALE, a cura dell’associazione VILLASANTA ATTIVA. Via Confalonieri.

Ore 15.00: “I FURMAGIT DE MUNTEVEGIA” spettacolo teatrale in dialetto, a cura dell’associazione Thuja Lab. Piazza Mons. Gervasoni.

Ore 18.00: “APERITIVO IN MUSICA”, a cura del bar L’Angolo del Caffè. Via Garibaldi 22.

Ore 09.00 - 19.00: STAND PROMOZIONALE, a cura dell’associazione VILLASANTA ATTIVA. Via Confalonieri.

Ore 09.00 - 19.00: STAND PROMOZIONALE E VENDITA OGGETTISTICA, a cura dell’Associazione San Vincenzo de’ Paoli. Via Confalonieri.

Ore 09.00 - 19.00: STAND PROMOZIONALE sulle adozioni a distanza a cura dell’ associazione AMI. Piazza Mons. Gervasoni.

Ore 10.00: MOSTRA DI PITTURA NAIF, a cura e presso la Libreria Pagina 59. Via Confalonieri.

Ore 17.00: CONCERTO PATRONALE a cura del Corpo Musicale Villasanta. Cortile di Villa Camperio.

Ore 17.00: PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO GIUSEPPE VENERONI, a cura del Circolo Amici dell’Arte. Cortile di Villa Camperio (in caso

di pioggia presso la sede di Via Bestetti 8) .