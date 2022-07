Negozi aperti e street food in centro: festa in città

Sabato 9 luglio torna a Concorezzo la tanto attesa iniziativa dei commercianti in collaborazione con il Comune “Occasioni di (P)Assaggio”. Dopo due anni di stop le vie del centro cittadino saranno protagoniste di quella che è una festa ormai storica per la città. In programma le tradizionali tavolate dislocate per via Libertà dove, a partire dalle 19, sarà possibile cenare. I bar e i locali del centro proporranno, infatti, dei piatti speciali pensati proprio per la quattordicesima edizione di Occasioni di (P)Assaggio.

I partecipanti potranno quindi godersi una vera e propria passeggiata gastronomica per le vie del centro tra degustazioni e saldi. I negozi saranno aperti, infatti, fino a tarda sera.

Alle 21 in piazza della Pace si terrà, inoltre, il concerto rock “Quattro in uno Tributi live” dedicato a Vasco, Zucchero, Ligabue e Litfiba.

“Abbiamo fortemente voluto organizzare Occasioni di (P)Assaggio per riconsegnare alla città un’iniziativa da sempre apprezzata e che a causa della pandemia mancava dal territorio da due anni- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Sarà l’occasione per tornare a una normalità nuova fatta di eventi, di iniziative anche commerciali oltre che culturali. Sarà un sabato sera ricco di iniziative per Concorezzo. Oltre a Occasioni di (P)Assaggio, in Villa Zoia si terrà uno spettacolo di giocoleria dedicato ai bambini e la festa abruzzese.

Concerti, spettacoli per i più piccoli, negozi aperti e feste gastronomiche. Le iniziative, insomma, certo non mancheranno. L’invito è, quindi, quello di uscire di casa e di vivere la bellezza dello stare insieme nella nostra Concorezzo”.