Donne in piazza per le donne: flash mob, interventi e una mostra sotto l'Arengario

Un cammino che è ancora tutto da percorrere. Unite. A Monza sabato 5 marzo in occasione della ricorrenza della Festa della Donna prevista per la giornata dell'8 Marzo, quattro associazioni saranno in piazza, sotto l'Arengario, per raccontare il cammino delle donne verso la parità con la voce di generazioni diverse, dalle studentesse alle professioniste. L'evento, "Uno sguardo al futuro. Una voce per contare" è stato organizzato dal Cadom, dall'associazione QDonna di Lissone, dalla onlus ArcoDonna e dall'Associazione Mosaico Interculturale con il patrocinio del comune di Monza, rella rete Monza Pink Network e dal comune di Lissone.

In programma diversi interventi, momenti di condivisione e racconto, uno spettacolo inscenato dai ragazzi dell'Accademia PBS, la mostra "Fiera. Libera di Essere" con le fotografie di Rossella Rossi in arte IB Ross Rossi che ritraggono le donne immortalate nel loro sguardo fiero e orgoglioso di libertà, oltre il peso della violenza e dei maltrattamenti.

Durante la giornata si parlerà delle "conquiste, degli obiettivi raggiunti ed il tanto che resta da fare per guardare al 2030, anno in cui, secondo l'agenda O.N.U. sottoscritta da 164 paesi nel mondo, si potrà raggiungere il traguardo della parità" spiegano le organizzatrici. Un'occasione per "ricordarci il lungo cammino che abbiamo fatto e quello che ancora resta da compiere" - ha aggiunto Marilena Arena presidente di Cadom Monza, il centro di aiuto per donne maltrattate - "perchè i diritti e i principi scritti in costituzione non sempre trovano applicazione nella pratica".

In piazza sabato 5 marzo ci saranno le donne per le donne: dalle studentesse del liceo Frisi di Monza che parleranno di generazioni a confronto a manager e professioniste. "E' importante che in piazza ci siano più generazioni, a partire dalle ragazze perchè è fondamentale portare una testimonianza positiva con una storia che possa essere un esempio per le ragazze, grazie al percorso professionale di una manager oltre ogni stereotipo" ha aggiunto Marilena Arena.

A chiudere la giornata - che vedrà alternarsi anche dei momenti musicali - ci sarà un flash mob che coinvolgerà tutte le partecipanti accompagnate dal violino di Katja Reut che tra le collaborazioni con vari teatri vanta anche quella con La Scala di Milano ed esperienze all'orchestra Verdi di Milano e con il teatro La Fenice di Venezia.