Festa della Grecia in piazza

Continuano gli appuntamenti enogastronomici estivi nel cuore di Seregno: dal 7 al 10 Luglio 2022 in scena la 23° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per quattro giornate di gusto e divertimento. Si comincia giovedì e si prosegue fino alla domenica: l’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Si potranno gustare piatti della cucina greca tradizionale, usufruire del servizio bar e ristorazione (con possibilità di servizio da asporto e take away), bere birre e vini selezionati oppure discutere nell’area relax con tavoli. Ogni sera sarà animata da eventi ed intrattenimento e il giovedì sera i negozi della zona rimarranno aperti per il pubblico.

La Taberna Itaca proporrà Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki - e molto altro.