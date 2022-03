Festa della Mongolfiera

Brugherio e il primo volo in mongolfiera. Torna in città la festa che celebra il primo volo italiano a bordo di un aerostato del marchese Paolo Andreani, partito da Moncucco a Brugherio, dal giardino della villa del fratello Gian Mario Andreani il 13 marzo 1784. La manifestazione è in programma domenica 13 marzo, tra piazza Roma e il parco di Villa Fiorita.

"Il marchese Paolo Andreani, discendente di una nobile e ricca famiglia, è colui che ha compiuto il primo volo umano in Italia che fu anche il primo realizzato fuori dalla Francia ed il quarto in assoluto della storia. L'aerostato, partito da Moncucco, s'innalzò per 1537 metri e dopo mezz'ora di volo discese nei pressi di Carugate, a circa 5miglia dal luogo di partenza. Quattro giorni dopo il governo austriaco proibì in tutta la Lombardia qualsiasi altra ascensione di palloni volanti" spiegano dal comune.

Il programma della festa

Ore 9: “Un quadret sul balun”: Circa 3mila quadrotti di lana cuciti dal “gruppo sferruzzo” copriranno una mongolfiera ancorata a terra.

Ore 9:30: “La banda in dal balun”: Esibizione all’interno della mongolfiera del Corpo musicale San Damiano e Sant’Albino.

Ore 11:30: “Foto in dal balun”: possibilita? di scattare suggestive foto all’interno della mongolfiera.

Ore 14:30: “Celebrazione istituzionale”: in aula consiliare, piazza Battisti, presentazione del libro “Paolo Andreani” da parte dell’autore Marco Majrani.

Ore 15:30-17:30: “Il canto in dal balun”: esibizioni canore all’interno della mongolfiera di artisti quali Dario Baldan Bembo, Rodolfo Maria Gordini, Alfredo Lallo e altri a sorpresa.

Per tutta la giornata, dalle ore 9 alle 17:30:

Esposizione di camper a cura dell’associazione “Camper club Brughe?”, truccabimbi ed esposizione di quadri di Elio Nava, Rodolfo Maria Gordini e altri.