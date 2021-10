Festival dell'Oriente nel Parco di Monza

Dopo il rinvio causa maltempo dello scorso settembre, il Festival dell'Oriente arriva nel parco di Monza il weekend del 9 e 10 ottobre?. Appuntamento a Biassono presso Cascina Costa Alta.

La magia dell’oriente fa tappa in Cascina Costa Alta nel parco di Monza. Un weekend all’insegna di suoni, colori e sapori di una terra che vanta una tradizione millenaria. Mente, corpo e spirito saranno le parole d’ordine di una due giorni per la ricerca del benessere interiore. Spettacoli, conferenze, workshop e un bazar. Un ricco programma per accompagnare il visitatore in un viaggio oltre oceano, per immergersi nella cultura dell’Oriente.

ORIENTAL STREET FOOD

Non mancherà la possibilità di deliziare il palato! Nello spazio accogliente di Cascina Costa Alta verrà allestito l’Oriental Street Food, per assaporare piatti della tradizione e rivisitazioni innovative.

LA NOTTE DEI GONG

Tra le iniziative proposte la possibilità di trascorrere una notte speciale. Hai mai dormito tra le vibrazioni dei Gong? Sabato 9 ottobre dalle 23.00 alle 7.00 potrai farlo, aspettando l’alba e terminando con una colazione condivisa. Diversi Gong Master si alterneranno per accompagnarti e cullarti con le onde dei Gong nella meravigliosa location del parco di Monza su un accogliente prato. Cosa portare? Tutto ciò che occorre per dormire comodo: un materassino, sacco a pelo e un cuscino, non sarà possibile montare tende, il tetto sarà un cielo stellato. Per informazioni dettagliate consultare la pagina Facebook dell’evento.

ORARI

Sabato 9 ottobre dalle 11.00 alle 23.00

Domenica 10 ottobre dalle 10.00 alle 22.00

Info e programma completo su Facebook e Instagram