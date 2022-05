Festival dell’Acquarello a Monza

Prezzo non disponibile

Dal 27 al 29 maggio torna a Monza il Festival dell?Acquarello. Mostre, conferenze, workshop e pittura en plein air nelle location piu? prestigiose del centro storico e della Reggia. Fino al 26 giugno proseguiranno le esposizioni di opere di acquarellisti di fama nazionale e internazionale presso i Musei Civici e l?Orangerie della Villa Reale, oltre a quelle selezionate con il ?Monza International Contest? presso la Galleria Civica.

Il programma

MUSEI CIVICI. La sala espositiva raccoglierà opere di artisti di fama internazionale, mentre nella sala conferenze saranno in mostra i quadri di pittori che hanno partecipato al Contest nelle precedenti edizioni e che si sono distinti per la qualità dei lavori. Apertura sino al 26 giugno.

GALLERIA CIVICA. Ospiterà i quadri in concorso al Contest dei pittori che hanno superato la valutazione della Commissione Selezionatrice e a pieno titolo verranno esposti al pubblico. I dipinti selezionati saranno 250, incrementando nettamente i numeri dell'anno passato e migliorando decisamente il livello qualitativo. Notevole quest?anno anche la presenza di pittori stranieri. Le nazioni rappresentate sono Francia, Belgio, Finlandia, Spagna, Romania, Polonia e alcuni Paesi dell?America Latina. Apertura sino al 26 giugno.

ORANGERIE DELLA VILLA REALE DI MONZA. È la grande novità di quest?anno. Il Consorzio Villa Reale e Parco ha messo a disposizione la sala dell?Orangerie, dove verranno esposte le opere più importanti della manifestazione, oltre a una sezione dedicata agli acquarelli giganti. Il luogo diverrà così il fulcro dell'intero Festival sia per i tre giorni dell'evento sia per l'intera durata della mostra, che avrà luogo dal 27 maggio sino al 26 giugno.

SALA MADDALENA. La storica sede ospitera? per gli appassionati le demo masterclass dando la possibilità di osservare un artista che crea in diretta la propria opera con l'ausilio di sofisticate apparecchiature ad alta definizione. Le dimostrazioni avranno inizio sabato 28 maggio e si protrarranno sino a tutta domenica 29 maggio.

MANZONI16 SPAZIO EVENTI. È il nuovo spazio multifunzionale di proprietà dell?Agenzia Generali di Monza. Nella sala conferenze si proporranno approfondimenti su temi legati all'acquarello e presentazioni di libri tematici. Le altre sale ospiteranno gli Illustratori della Scuola del Castello di Milano, oltre ad una ricca raccolta di Carnet de Voyage.

ROSETO NISO FUMAGALLI. Sulla scorta del successo dell'anno passato viene riproposto il concorso ?la bella di Monza?, una estemporanea che si terrà nel roseto domenica 29 maggio e che premierà il miglior dipinto individuato dall'apposita commissione giudicante. Il contest è aperto a tutti coloro che si iscriveranno e si svolgerà all'interno del Roseto. Sempre nello stesso luogo, nel corso dei tre giorni si terrà l?evento del pittore delle rose per eccellenza Sattha Homsawat (in arte La Fe), che delizierà i presenti con una dimostrazione pittorica accompagnata da una ?passeggiata profumata? tra le rose antiche.

PIAZZA SAN PIETRO MARTIRE. Sarà dominata dagli illustratori che esibiranno i loro lavori ed intratterranno il pubblico svelando i segreti della loro arte. Sempre nella piazza si darà corso ad un esperimento: realizzare un?opera pittorica a piu' mani, lunga ben dieci metri e larga 1 metro, piegata a fisarmonica (il meglio noto ?leporello?). Il tema conduttore dell'espressione artistica è dettato dal titolo ?i misteri del bosco?. Quest' anno si aggiunge anche una testimonianza del passato, il teatrino Kamishibai accompagnato da un organetto. Le iniziative si svolgeranno nel corso dei tre giorni dell'evento.

PIAZZA CARROBBIOLO. Qui si terrà Monza in Acquarellino tutto dedicato ai giovanissimi artisti. Le iniziative si svolgeranno nel corso dei tre giorni dell'evento. PIAZZA ROMA. In calendario il consueto mercatino, dove le principali aziende del settore esporranno i lori nuovi prodotti e consentiranno agli interessati di provare i colori, i pennelli e le nuove carte da disegno. Sotto i portici dell?Arengario si alterneranno esibizioni di pittura, interviste agli artisti e le dimostrazioni dei monaci zen con la pittura Sumi-e. Sarà visitabile dalle 9 alle 19, nei tre giorni dell'evento.

PIAZZA DUOMO. Accoglierà l'altra parte del mercatino. Sarà inoltre presente un maestro cartaio in costume d?epoca, che mostrerà il processo antico di realizzazione della carta. Le iniziative si svolgeranno nel corso dei tre giorni dell'evento. Gli artisti presenti. Alvaro Castagnet, Andreoli Roberto, Papke Adam, Farre' Chesc, Charles Villenueve, Massimiliano Jocco, Jhon Salminen, Mar Aragon, Solovyev Michael, Nick Alm, Stanislaw Zoladz, Andrzej Gosic, Endre Pennovac, Andrew Evansen, Slawa Prischedko, Victoria Prischedko, Giuliano Boscaini, Herman Pekel, Sergyy Lysyy, Felice Feltracco, Kauser Hossain, Francesco Fontana, Arapi Igli, Romina Illuzzi, Roberto Zangarelli, Paul Ching Bor, Ryszard Rogala, La Fe, Mary Withe, Michail Suffczynski, Nicolas Lopez, Massimo Ciavarella, Christian Flores, Chien Chung Wei, George Politis, Igor Sava, Ekaterina Ziusina, Wladimir Kasiev, Angelo Gorlini, Valerio Libralato, Fabio Adani, Mauro Assandri, Diego Nocerino, Simone Trotta, Marcello Mutti, Elisa Gambetta, Patrizio Colotto, Joseph Zbuckvic. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero senza obbligo di prenotazione. Per assistere alle conferenze in Sala Maddalena e nello spazio Manzoni16 è obbligatorio indossare la mascherina.

Il programma completo della rassegna è visionabile sulla Pagina Facebook ?Monza in Acquarello?