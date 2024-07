Festival bandistico internazionale a Besana in Brianza

Il Festival Bandistico Internazionale Città di Besana in Brianza è un raduno non competitivo di diversi complessi bandistici provenienti da tutto il mondo e che ha luogo con cadenza biennale a Besana in Brianza, una cittadina di 15.000 abitanti, situata a 35 km a nord di Milano. Viene organizzato dall’ Associazione Musicale Santa Cecilia con lo scopo di riunire i vari gruppi musicali di provenienza internazionale accomunati dallo spirito di amicizia e fratellanza attraverso la comune passione per la musica.



Quest’anno la manifestazione è attesissima perchè si festeggia il ventesimo anniversario del Festival: sono ormai passati quarant’anni dalla prima edizione e tanti saranno i momenti dedicati ai ricordi e alle tante persone che hanno tessuto la storia di questo prestigioso evento. Il ricco palinsesto, che prevede oltre 20 eventi in 4 giorni, proporrà concerti serali, concerti in seconda serata, la tradizionale sfilata domenicale, laboratori per i più piccoli, letture musicali, aperitivi e picnic musicali da svolgersi totalmente all’aperto sul grande prato ad anfiteatro del parco, per offrire al pubblico una completa immersione nel Festival. L’Associazione Musicale Santa Cecilia continua a lavorare per mantenere viva la tradizione proiettata verso continue innovazioni e idee al passo con il pubblico in continuo mutamento.



Ecco qualche anticipazione:

Giovedì sera avrà luogo l’apertura da parte della Banda Giovanile e della Banda Senior dell’Associazione Musicale Santa Cecilia di Besana. Il concerto vedrà l’esecuzione in prima assoluta da parte della Banda Senior del brano “Viva Besana!” di Jan Van der Roost, compositore olandese di fama internazionale.

Venerdì la serata sarà aperta da un aperitivo musicale, per poi passare il palco agli ospiti polacchi, Old White Band (Bia?a, Polonia) ed infine, per i più nottambuli la serata continua con il gruppo Snooze.

La giornata di sabato sarà ricchissima di eventi dedicati prima ai più piccoli, che verranno accompagnati verso il loro primo percorso musicale e poi alla scuola di musica Piergiorgio Riva, che rallegrerà il pubblico, dopo il picnic, fino ai concerti serali, tra i quali quello del Corpo Musicale “Città di Bussolengo”, VR. La giornata però non finisce qui, per chi vorrà ballare, la serata continua con un evento inedito per la platea besanese con un gruppo di fama internazionale che trasformerà il Parco in una discoteca a cielo aperto con musica dal vivo con il gruppo Techno Brass Composer con Bandakadabra

Domenica la giornata inizierà all’alba con i suoni acustici di un quartetto d’archi per la prima volta presente al Festival Bandistico internazionale, per proseguire con la Santa Messa accompagnata dal Corpo Musicale Santa Cecilia e dal Coro Omni Tempore e con le letture di alcune storie per bambini da parte dei volontari della Biblioteca Civica “Peppino Pressi” di Besana in Brianza.



La serata si aprirà con un aperitivo in musica grazie ai “Dirty Dixie Jazz Band” che porteranno il con ispirazioni jazz. La musica continuerà con la “Fanfara Comando 1 Divisione Aerea” e per finire l’esibizione della “Rusty Brass Band”. A conclusione dei concerti non mancherà lo show finale che, come da tradizione, conclude le quattro giornate di musica. Quest’anno sarà un finale innovativo e inaspettato.