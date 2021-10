Mongolfiere, bancarelle e birra

Beerbanti in volo. Questo il titolo del festival in programma a Mariano Comense, alle porte del Monzese, domenica 17 ottobre.

L'evento si terrà in piazza mercato dalle 10:00 alle 21:00. In programma voli in mongolfiera vincolati a terra (prenotazioni disponibili direttamente il giorno dell’evento a partire dalle ore 10.00 fino ad esaurimento posti), bancarelle e stand i di hobbisti e associazioni. Strett food e animazioni con area bimbi con gonfiabili e kart elettrici, musica dal vivo e raduno di auto d'epoca.

All’area mercato, totalmente dedicata alla festa, si potrà accedere solo in possesso di green pass valido o tampone negativo valido nelle 48 h. L'evento è patrocinato dalla Città di Mariano Comense in collaborazione con l’associazione Insieme per Jacopo, Academy Musical Arts, Volontari Protezione Civile Mariano Comense. Maggiori informazioni su https://mongolfiera.prolocomariano.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...