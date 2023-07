Festival della Birra a Muggiò

A Muggiò approda il festival della Birra. La manifestazione, organizzata da Tipico Eventi, approda per la prima volta in città con “BEER & SOUND - Festival della Birra”, l’evento dedicato alla birra in tutte le sue declinazioni. L'appuntamento è nel parco Superga, immersi nel verde, per un fine settimana all'insegna del relax e della compagnia con un’ampia selezione di birre italiane ed estere, tra cui pils, lager, weiss, rosse e dark, ma anche grandi eccellenze artigianali, il tutto abbinato all’intrattenimento per eccellenza: la musica. Il Parco Superga verrà addobbato a festa per quattro giornate all’insegna della migliore birra e di tanto divertimento per tutti. Presente anche una selezione dei migliori street chef per ottimi piatti on the road tra una birra e l’altra.

L’orario sarà giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30.