Festival della Carbonara a Biassono

Nel weekend da venerdì 15 a domenica 17 luglio in Brianza arriva il festival della Carbonara.

Tipico Eventi approda a Biassono, in piazza Libertà, con il format “Festival della Carbonara & Cucina Romana”, un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. "Un weekend all’insegna del divertimento e del buon cibo" assicurano gli organizzatori.

Saranno presenti iI migliori street chef con i loro piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione delle più buone birre e una comoda area tavoli. Previsto anche djset e musica live.