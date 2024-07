Cartoon Attack, la festa a ritmo delle sigle dei cartoni animati al Parco Tittoni

Nel parco Tittoni in Brianza arriva la magia dei cartoni animati e delle sigle tv anni '80, '90 e 2000 con Cartoon Attack. La Festa, per una notte di pura nostalgia e divertimento con le colonne sonore che hanno segnato infanzia e adolescenza di tutti noi, è in programma il prossimo sabato 27 luglio, a Desio.

"Stai per essere catapultato in un mondo coloratissimo, dove sarai libero di cantare e ballare senza vergognarti al ritmo di Dragon Ball Z e Friends, Pokémon e Una Mamma per Amica, Aladdin e L’Albero Azzurro, Yu-Gi-Oh! e Melevisione, Detective Conan e Teletubbies, Uomo Tigre e Solletico, La Bella e La Bestia e High School Musical, Ken Shiro e Sailor Moon…Bim Bum Uan Cartoons sul palco con un live show epico con djset, animazione, proiezioni, ballerin*, costumi e gadget per tornare bambini: si parte in un viaggio unico tra sorprese e ricordi da sbloccare" annunciano gli organizzatori.

Dress code (assolutamente non obbligatorio): cartoon, serie tv, anime, comics…gotta catch’em all!