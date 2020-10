Festival del Parco: quest'anno sarà solo on line

Festival del Parco: quest’anno la manifestazione sarà esclusivamente on line. Tutto pronto per la quarta edizione della kermesse che si svolgerà esclusivamente da remoto.

L’evento, in programma il 25 ottobre inizierà alle 10 quando – in diretta sulle pagine Facebook del Festival del Parco, della Reggia di Monza e dell’associazione Novaluna - verranno trasmessi in diretta streaming i sessanta eventi in cartellone nel corso della giornata.

In programma incontri, video, performance artistiche e musicali, interviste, visite guidate, collegamenti in diretta con autori, artisti ed esperti conoscitori del Parco e della Villa Reale. Gli organizzatori, malgrado l’emergenza sanitaria in corso e le numerose restrizioni Covid, non hanno voluto comunque privare il loro affezionato pubblico di un tuffo nelle bellezze del Parco regalando, anche se solo in diretta streaming, tanti momenti di incontro e di condivisione. Anche se a distanza.

Durante la giornata verranno trasmessi video inediti, realizzati in esclusiva per il Festival, che consentiranno di conoscere luoghi del Parco di Monza nascosti, difficilmente raggiungibili o preclusi al pubblico. Immagini e servizi che rimarranno a disposizione dei cittadini, delle istituzioni e delle associazioni.

La giornata sarà introdotta da un momento musicale con l’esibizione del quartetto Legometha che, in collaborazione con gli Amici della Musica, regaleranno al pubblico brani di Beethoven. Da non perdere anche i momenti dedicati al benessere con i runner e i gruppi di cammino; visite tra paesaggi, ville e cascine; un omaggio a Philippe Daverio il noto critico d’arte recentemente scomparso; passeggiate alla scoperta degli angoli nascosti.

Il programma completo è sul sito www.festivaldelparcodimonza.it.