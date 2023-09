Festival del vino a Lazzate

Dopo il grande successo della XVIII edizione della “Sagra della Patata” è tutto pronto per la seconda edizione del Festival del Vino che si preannuncia un altro evento memorabile. La manifestazione è sempre organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Borgo in Festa e l’Enoteca dei Fedel dei Fratelli Vago e con la partecipazione di numerose associazioni locali e si conferma come un appuntamento imperdibile, tutto dedicato al “nettare degli dèi”.

Il festival infatti animerà il Borgo dal 28 settembre al 1° ottobre, mentre sabato e domenica torneranno nuovamente i Mercatini dei Sapori d'Autunno con prodotti tipici e del territorio, per tutti i palati: patate, zucche, formaggi, miele, marmellate, polenta, pasta fresca, salumi. In Piazza Giovanni XXIII, sarà attivo il ristorante della Sagra che proporrà gustosi piatti della tradizione, accompagnati da vini per tutti i gusti. Il ristorante aprirà per la cena, dal giovedì alla domenica, alle ore 19 e per il pranzo del sabato e della domenica alle ore 12. Ma Festival del Vino significa ancora musica dal vivo e coinvolgenti concerti live: la serata di apertura, giovedì 28, vedrà sul palco i “The Mads” e il loro concerto d’apertura intitolato “Bollicine e Rock”; venerdì 29 si cambierà musica con “Luke-K” e il suo dj-set; sabato 30 si cambia nuovamente genere con la “Salotto Band” e il loro tributo alla musica italiana e, infine, domenica 1° ottobre gran finale con i “Funky Machine” e la loro Disco Dante Party Band.

Oltre ai gustosi piatti in cui non mancheranno i sapori del vino e alla buona musica a far da cornice all’evento, il borgo ospiterà un vero e proprio “villaggio del vino”, con le caratteristiche casette in legno, in cui fare un viaggio attraverso la tradizione vinicola italiana dove i visitatori potranno acquistare un kit di degustazione che comprende calice, tasca porta calice e molteplici assaggi di vini. Saranno ben 45 i produttori presenti (Ferrari, Ca’ del Bosco, Donnafugata, Berlucchi, Ceretto per citarne alcuni) e addirittura 100 i vini in degustazione.

Oltre ad assaggiare e degustare sarà possibile acquistare le bottiglie direttamente presso i vari stand. Occhio inoltre a due appuntamenti d’eccezione: sabato 30 settembre, alle ore 18, presso l’Arengario “Carlo Cattaneo” evento dal titolo “Guardare e annusare il vino” con il sommelier Valter Vago e domenica 1° ottobre alle ore 11, sempre in Arengario, altro appuntamento con il sommelier Mario Vago dal titolo “Come degustare il vino”. I bambini saranno come sempre protagonisti anche loro graditi protagonisti della manifestazione: domenica alle ore 15 in piazza Don Antonio Galli “Truciolo e il cavallo a dondolo” a cura di Ivano Rota, mentre per le vie del borgo ci sarà la possibilità di riscoprire l’antica tradizione della pigiatura dell’uva. “Dopo la straordinaria diciottesima edizione della Sagra della Patata, ci attendono altri quattro giorni in cui Lazzate sarà il centro della Brianza, valorizzando prodotti locali ed in particolare il vino che è uno dei prodotti agroalimentari per il quale siamo famosi nel mondo” ha dichiarato il sindaco Andrea Monti. Il programma integrale è sul sito www.lazzate.com.