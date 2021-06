Festival della Luce a Monza

Prezzo non disponibile

Proiezioni di luce, spettacoli di videomapping con suggestioni di suoni, musiche e poesia.

Nei prossimi mesi gli edifici e gli spazi storici e culturali del centro di Monza si animeranno con spettacoli di Audiovisual 3D Mapping, installazioni interattive e di luce, esplorazioni acustiche tra sound design e poesia.

Il percorso sperimentale, proposto da AreaOdeon, Associazione culturale specializzata nella produzione di performance multimediali, riguarderà alcune delle location più significative e suggestive del centro storico cittadino, come il Duomo di Monza, la Residenza Ponte dei Leoni, i Musei Civici e altri punti di interesse storico-architettonico.

Un mix di musica e immagini con particolare attenzione alla ricerca tecnologica e digitale applicata, per regalare al pubblico uno spettacolo coinvolgente e unico.

KERNELX SPETTACOLI DI AUDIOVISUAL 3D MAPPING

La manifestazione ospita diverse rassegne di cortometraggi creati da professionisti; tra i protagonisti delle proiezioni audiovisive, anche studenti di accademie artistiche e piccoli studenti. Un’occasione per stimolare le giovani generazioni a utilizzare nuove opportunità espressive, confrontandosi con realtà riconosciute nel panorama internazionale.

Residenza Ponte dei Leoni - Via Vittorio Emanuele II

4 - 13 giugno, dalle 21:30 a rotazione continua

“Tecnologia e natura, cinema e attualità, la nascita del cosmo e la riflessione su momenti mancanti”. Videoproiezioni sulla facciata dell’edificio a cura degli studenti del secondo anno del corso di Video Design di IED - Istituto Europeo di Design di Milano.

2 - 11 luglio, dalle 21:30 a rotazione continua

Gli alunni delle scuole elementari e medie dell'Istituto Comprensivo Raiberti sono coinvolti nella reinterpretazione grafica della facciata tramite un laboratorio artistico. L’intervento vede la partecipazione di studenti di alcune scuole medie di Monza e Seregno e delle scuole medie della Contea di Taos in New Mexico (USA) grazie alla collaborazione con STEMarts Lab.

Duomo - Basilica di San Giovanni

24 settembre - 3 ottobre, dalle 20:00 a rotazione continua

La facciata del Duomo di Monza, recentemente riportata alla sua straordinaria bellezza, diventa protagonista e fonte d’ispirazione per artisti riconosciuti e giovani talenti, selezionati da un comitato di professionisti e direttori di Festival internazionali membri di ILO – International Light Festival Organisation.

KERNELX SOUND SAFARI - ESPLORAZIONE ACUSTICA

Location del centro storico - da giugno a novembre, h24

Il progetto musicale e poetico da vivere direttamente sullo smartphone che permette di esplorare la città e riscoprire luoghi e spazi iconici attraverso i propri auricolari, seguendo una mappa interattiva. Ambientazioni sonore e sound design di matrice elettronica, ma anche opere di Dante Alighieri musicate in chiave contemporanea, in collaborazione con Mille Gru Associazione Culturale e l’Accademia IED di Milano. Un Sound Safari per navigare la città giorno e notte alla scoperta delle opere che ogni artista ha legato a un luogo specifico di valore storico e culturale.

KERNELX INTERACTIVE & LIGHT ART - INSTALLAZIONI ARTISTICHE

Spazi interni ed esterni - da luglio a novembre

Spazi urbani si trasformano in contesti espositivi temporanei grazie a installazioni luminose, interattive e audiovisive di artisti italiani e internazionali esperti di sperimentazione tecnologica.