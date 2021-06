Festival dello Sport a Seregno

Prezzo non disponibile

Quattro settimane di sport e movimento, oltre 10 associazioni sportive del territorio coinvolte, un'area gonfiabili, due aree sportive, una zona food experience con differenti truck. Nell’ambito del progetto Seregno Sport Summer nasce Seregno Incontri di Sport, un programma di 4 settimane di movimento, socialità ed opportunità di incontrarsi in sicurezza, tornando a condividere esperienze: il Comune di Seregno, ha fortemente voluto questa iniziativa per dare un'opportunità di visibilità e di ripartenza alle associazioni sportive del territorio, oltre che per offrire un palinsesto di esperienze a cittadini ed utenti.

La bellissima cornice del Parco 2 Giugno alla Porada diventa crocevia di differenti momenti di intrattenimento per famiglie con bimbi piccoli, nuclei con ragazzi più grandi ma anche utenti delle aree verdi appassionati di esercizio fisico e di attività all’aria aperta che vogliano sperimentare una nuova disciplina, assaggiare una specialità gastronomica o sorseggiare qualcosa di fresco. Riscopriamo il valore dei nostri luoghi tornando a stare insieme. Ogni settimana un palinsesto fitto di sport, prove ed esibizioni oltre alla presenza continuativa del parco gonfiabili e della Food Experience: per questo è importante iscriversi alla newsletter dell’iniziativa. È attivo il servizio di condivisione settimanale del programma aggiornato per organizzare al meglio la propria presenza durante questa iniziativa d’estate.

I prossimi appuntamenti in programma:

19-20 giugno Green Volley con Majestic Volley

23 giugno Nordic Walking alla luce della Luna con Gruppo Camosci

27 giugno “12 ore e 60°” con Tennis Club

2 luglio “5.45 Run Walk Breakfast” con Porada Run.