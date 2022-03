Festival dei Fiori in villa

Orario non disponibile

A Varedo, in Villa Bagatti Valsecchi, si celebra la primavera. Sabato 2 e domenica 3 aprile dalle 10 alle 20 in Villa Bagatti Valsecchi è in programma il festival dei fiori e dell'artigianato. Saranno presenti espositori di artigianato artistico, piante, fiori e vivai e tanti prodotti naturali!

Sarà presente un'area dedicata alla cucina con specialità e laboratori didattici e giochi per i più piccoli.

L'ingresso è gratuito e la manifestazione è organizzata secondo i protocolli di sicurezza anti-covid.