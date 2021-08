Jazz in the Park in Villa Bagatti

Domenica 5 Settembre va in scena dalle ore 11.00 la prima edizione del festival Jazz in The Park, nel Parco di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo (MB): una lunga giornata nel verde, tra concerti live, area jam, presentazioni, omaggi e incontri completamente dedicati alla musica Jazz in tutte le sue forme.

L’ingresso all’evento è gratuito e durante la giornata rimarranno attivi servizio bar e ristorazione con orario continuato sia a pranzo che a cena, accompagnando eventi di open piano e di jam session.

Di seguito la programmazione completa:

H.11.00 – Area Boschetto: Jazz Wake Up con Yoga, Jazz & Guitar (musica & benessere)

H.13.00 – Area Boschetto: Pic Nic in Jazz con Simona Severini play Nina Simone

H.17.30 – Area Villa: Merenda in Jazz con Blue Vibe & colonne sonore di Walt Disney

H.18.30 – Area Boschetto: Aperitivo in Jazz con Christian De Cicco Solo

H.19.45 – Area Garden: Calonego (Chitarra Classica Contemporanea)

H.20.45 – Area Villa: Cena in Jazz con Peppe D'Avino Quartet “Little Fish” Showcase (Peppe D'Avino: piano - Matteo Milesi: drums - Marilena Montarone: bass - Guido Bombardieri: sax)

H.21.45 – Area Boschetto: Drink in Jazz con Half-Redo (elettronica, fx & loop station)