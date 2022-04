Festival della Lettura per bambini

Per il ritorno della storica rassegna dell’illustrazione per l’infanzia “Fantastiche Matite” (giunta alla diciottesima edizione e forzatamente sospesa per due anni), la biblioteca civica Ettore Pozzoli propone (dal 30 aprile al 4 giugno) “Il Mangialibri”, articolato festival con un ricco programma incentrato su iniziative di avvicinamento alla lettura per bambini fino a sei anni (e i loro genitori).

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per gli spettacoli e gli eventi che si svolgono in biblioteca è necessario il possesso del Green Pass Rafforzato e della mascherina FFP2. Per gli spettacoli e gli eventi che si svolgono all'APERTO è necessario il possesso del Green Pass Base e della mascherina FFP2.