Festival delle Storie

Un libro per aprire le porte della fantasia. Un festival dedicato ai bambini per leggere, inventare e viaggiare con l’immaginazione. Dal 16 ottobre all’11 dicembre, per quasi due mesi, in Brianza, in tutte le biblioteche del circuito BrianzaBiblioteche laboratori, letture e iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi.

Quasi 60 eventi diversi per target d’età (da 0 a 14 anni), tipologia di attività e tecnica di narrazione nelle 33 biblioteche della rete brianzola con l’obiettivo di riportare – dopo lo stop causato dalla pandemia - bambini e ragazzi in biblioteca: letture teatrali, laboratori, spettacoli dedicati alle storie e ai libri che permettano proprio ai più piccoli di riprendere confidenza con gli spazi e di riscoprire la biblioteca come luogo di condivisione, di promozione della lettura e della cultura. Un progetto che nasce con l’idea di catturare l’interesse dei più giovani, proponendo linguaggi e strumenti innovativi rendendoli protagonisti dell’azione di promozione della lettura. Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid in vigore.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti tramite app «C’è Posto» o contattando le biblioteche. Il programma completo su www.brianzabiblioteche.it.