Street Füd Festival torna al Fuori GP fra buon cibo e musica dal vivo

Monza non ci stanca mai!

Questa volta Tipico Eventi torna in occasione del Fuori GP, addobbando a festa i Boschetti Reali. Cosa dovete aspettarvi?

Una quindicina di street chef, come sempre i migliori, pronti a deliziarvi con le loro specialità nazionali e internazionali, preparate con prodotti di ottima qualità. Per fare giusto qualche esempio, potrete gustare croccanti fritti di carne e di pesce, buonissimi arrosticini abruzzesi e deliziosi hamburger di Fassona piemontese.

Oppure potrete assaporare il gusto vero della Capitale, con tonnarelli cacio e pepe direttamente mantecati in forma e l’inimitabile saccoccia. E molto altro ancora…

Per concludere in bellezza crepes, cannoli siciliani e buonissimi churro venezuelani, il tutto accompagnato da ottima birra artigianale Italiana.

Insomma, ce n’è proprio per tutti i gusti.

La sera, invece, tanta musica dal vivo per goderci insieme questo lungo weekend di fine estate:

Giovedì 9 ore 21.30: concerto live Punto IT cover band, la storia della musica italiana;

Venerdì 10 ore 21.30 concerto live tribute band dei Nirvana;

Sabato 11 ore 21.30 concerto live La Compagnia del Blasco, tribute band di Vasco Rossi.

Infine, durante la giornata di domenica, saranno presenti più di 50 giochi in legno per far divertire anche i più piccoli.

E come sempre, ingresso gratuito.





Si sottolinea che l’intera manifestazione sarà svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti relative alla situazione di emergenza legata al Covid-19.

L’orario sarà il giovedì dalle 18.00 a mezzanotte, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 11.00 a mezzanotte.



Non potete che venire, mangiare bene e divertirvi insieme a noi.