Escursioni, incontri e libri: il festival Monza Montagna

Il festival MonzaMontagna torna anche quest’anno dal 22 ottobre al 30 novembre 2022. Il festival propone un programma variegato fatto di incontri con autori, serate-dibattito con alpinisti e atleti, eventi benefici, concerti, mostre.

Nato 18 anni fa a Monza, una città per tradizione molto legata all’alpinismo e alla montagna, la manifestazione è ormai diventata un punto di riferimento per gli appassionati di montagna e del mondo outdoor. Tutto grazie alla passione delle storiche società alpinistiche del territorio di Monza che ogni anno si impegnano con le proprie forze per l’organizzazione e la riuscita dell’evento, in collaborazione con il Comune di Monza.

“Questa bella kermesse torna per una nuova edizione grazie alla tenacia e alla passione delle Società Alpinistiche Monzesi – spiega l’assessore allo Sport Viviana Guidetti - Il programma di quest’anno è particolarmente affascinante: un’occasione preziosa per appassionare anche i più giovani ai valori più autentici dello Sport, ma anche alla tutela della natura incontaminata e al rispetto dell’ambiente”. Il festival richiama anno dopo anno sempre più sportivi e appassionati del mondo della montagna, grazie alla presenza di atleti, sportivi e grandi alpinisti del presente e del passato. Tra questi, sono saliti sul palco: Kurt Diemberger, Simone Moro, Hervé Barmasse, Daniele Nardi, Marco Camandona, Federica Mingolla, Matteo Della Bordella, Angelika Rainer, Deborah Compagnoni, Kristian Ghedina, Michela Moioli e molti altri.

Il programma

Il festival s’inaugura ufficialmente, come da sempre, con la manifestazione “Montagna in Piazza”, in calendario il 22 ottobre. Sotto i portici dell’Arengario di Monza, in piazza Roma, verranno presentate al pubblico le attività delle società alpinistiche monzesi. Sarà presente anche il Comitato Maria Letizia Verga: da sempre MonzaMontagna è legata alla Fondazione Tettamanti del Maria Letizia Verga onlus per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Imperdibile l’appuntamento con la Fanfara Alpina Brigata Orobica che si esibirà nel pomeriggio.

Il 9 novembre si parte con le serate al Teatro Binario 7. E si parte subito alla grande con il campione azzurro di sci Giorgio Rocca che salirà sul palco per presentare il suo libro “Slalom. Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita”, scritto con l’autore Thomas Ruberto. Nel 2022 si festeggia il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini: impossibile non dedicare una serata del festival a questa importante ricorrenza. Nella serata di mercoledì 16 novembre si terrà, quindi, una tavola rotonda tutta dedicata agli Alpini: “Alpini 2.0”. Saranno presenti lo storico divulgatore professor Gianni Oliva, autore di numerose pubblicazioni sull’argomento, nonché ex docente di Storia delle Istituzioni Militari, e il Tenente Colonnello Mario Renna, Ufficiale Genio Alpino. Nel corso della tavola rotonda, verranno ripercorse le gesta e prodotte innumerevoli testimonianze dei rappresentanti del glorioso corpo: il loro spiccato senso del dovere che li ha spinti per centocinquant’anni a difendere l’evoluzione della civiltà della nostra nazione, il loro indissolubile rapporto con l’ambiente montano, la perseveranza che permesso loro di raggiungere traguardi d’eccellenza nell’alpinismo e nello sport e la loro evoluzione che li sta portando ad orizzonti sempre più globali. La terza serata in teatro è invece tutta al femminile. Il 23 novembre Chiara Todesco, giornalista e autrice, presenterà il suo nuovo libro “Calore di lana e profumo di resina – La montagna delle donne” (Monterosa Edizioni). Si sale sempre più in quota con la quarta e ultima serata in programma, sponsorizzata da DF Sport Specialist che affianca da sempre il festival di Monza. Il 30 novembre Maurizio Giordani, alpinista, guida alpina, esploratore e viaggiatore, nonché accademico del CAI presenterà il filmato “Le mie montagne”: un’esplorazione a 360 gradi nel mondo dell’avventura in montagna, dalle alte difficoltà in roccia e ghiaccio alle impegnative salite in alta quota, fin oltre gli 8000 metri.

Completano il festival due escursioni (al Rifugio Bogani il 16 ottobre e alla Capanna Monza il 13 novembre) e la mostra “C'era una volta lo sci”, a cura di Luca Bartoli. Dal 10 al 20 novembre presso la Vasca Espositiva del Teatro Binario 7 si potrà ammirare una ricca collezione di sci d’epoca e di altre attrezzature legate al mondo dello sci. La collezione è stata creata in più di vent’anni di lavoro, a seguito di studi sull’evoluzione dello sci e ricerca delle sue attrezzature in Italia e in tutto il mondo. Si compone attualmente di circa 280 esemplari originali, con attacchi completi e, per la maggior parte, corredati di relativi bastoni o bastoncini. Riguarda l’intero periodo di presenza dello sci nell’Europa continentale e sulle Alpi, specificamente dall’ultimo decennio dell’800 agli anni ’80 del ‘900, più alcuni altri esemplari fino ai nostri giorni.

Tutte le serate si svolgono al Teatro Binario 7 di Monza alle ore 21 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e prenotazione consigliata (prenotazioni@@monzamontagna) Il programma completo del festival MonzaMontagna è disponibile online sul sito www.monzamontagna.it.