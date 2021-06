Torna a Monza anche per l'estate 2021 il Festival dell'Operetta. Il "Paradiso può attendere" è il tema della kermesse proposta da Musicamorfosi che si svolgerà tra il Duomo, Arengario, Reggia di Monza e alcuni quartieri della città con oltre 17 tra artisti ed ensemble coinvolti, 8 concerti e spettacoli itineranti.

Di seguito il programma.

Martedì 15 giugno, Duomo di Monza ore 20.30

Spiritual Music

IL PARADISO PUO’ ATTENDERE

Phase Duo Eloisa Manera, violino e Stefano Greco elettronica e monochord.

Roberto Olzer organo | Andrea Baronchelli tromboni.

Elena Rivoltini mezzo soprano e voce recintante.

Alberto Barberis visuals e live electronics.

Rajan Craveri algoritmi 3D.

Musica di J.S. Bach, A. Part, J. Cage, Z. Preisner, T.Vitali, C. Mansell, M. Santilli Rossi, Phase Duo, A. Barberis, W.A. Mozart.

Testi di Dante Alighieri, Franco Arminio e Mariangela Gualtieri.

Una produzione originale Musicamorfosi che contiene un estratto di Ortatorio Virtuale.

Rework audio-video elettroacustico dell'oratorio San Giovanni Battista di Alessandro Stradella. Visuals e live electronics Alberto Barberis.

Voce, arrangiamento vocale e testi Elena Rivoltini. Algoritmi 3D Rajan Craveri.

Domenica 20 giugno, ritrovo davanti al Teatrino di Corte

ore 11.00 - 12.30 / 16.30 - 18.00

IL TEATRINO AMBULANTE

Le rumorose avventure di Petrouska (fratello di Pulcinella).

Un burattinaio musicista e un rumoroso trombonista portano in giro su quattro ruote una fragorosa grancassa da cui spunta un originale teatrino se movente.

L’originale carovana parte due volte dal Teatrino di Corte che sarà visitabile per gruppi ristretti e su prenotazione obbligatoria.

Damiano Giambelli burattini, fisarmonica e oggetti musicali.

Andrea Baronchelli trombone e elettronica.

Produzione Teatro del Corvo e Musicamorfosi.

Orari visite guidate al Teatrino di Corte della Villa Reale da definire

MAGIG BUS dalle ore 18 alle ore 20.30

Ancora una volta, sarà la musica a raggiungere il pubblico, il quale comodamente da casa, potrà godere di un concerto esclusivo.

Tre i concerti che verranno proposti nei vari quartieri

21 Giugno

Quartiere San Gerardo -

MAGIC BUS #1

Oh when the saint (go marching in)

Nel giorno della Festa della Musica, Bandakadabra e Giovanni Falzone attraversano il quartiere. Un rito musicale per tornare a celebrare la vita!

22 Giugno

Quartiere Sant'Albino

MAGIC BUS #2

Vita spericolata

Torna la coppia Giovanni Falzone e Nadio Marenco con un progetto dedicato alla canzone italiana a tutto jazz.

23 Giugno

Quartiere San Biagio

MUSIC BUS #3

I tromboni degli dei

Come quattro divinità del mondo antico, gli incredibili trombettisti del Quartetto di Brescia diffonderanno il suono del "Paradiso" per le vie al ritmo di un tango di Piazzolla e di Viva la Vida.