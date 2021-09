Festival dell'Oriente nel Parco di Monza

Festival dell'Oriente al Parco di Monza.

Un appuntamento all’insegna della scoperta delle bellezze d’Oriente, in programma nel weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre nella bellissima cornice di Cascina Costa Alta, situata in prossimità della Porta di Biassono, all’interno del Parco di Monza. Spettacoli, conferenze e workshop, un bazar e un’area dedicata al gusto, l’Oriental Street Food, dove potrete assaporare piatti della tradizione e rivisitazioni innovative.

Ci si potrà immergere nella cultura e nelle arti orientali, potrete conoscere nuove tecniche che affondano le loro origini nella tradizione millenaria orientale per favorire un sano sviluppo integrato di mente, corpo e spirito. Oriente Day costruisce ponti tra le persone e incrocia le tradizioni, i costumi e i metodi orientali con il modo di vivere occidentale, per farvi assaporare nuove forme di essere e di vivere.

E' possibile soggiornare in location di notte, in uno dei parchi più belli d’Europa, nell’ostello della cascina, l’Ostello Costa Alta (per info e contatti Ostello Costa Alta – Cascina Costa Alta - 348 460 3730 ), per vivere due giorni di magia e profumi d’Oriente.

Gli orari dell'evento: sabato 18 dalle 11,00 alle 23,00 e domenica dalle 10,00 alle 22,00. L’evento è organizzato nel rispetto delle norme in vigore per la prevenzione e il contenimento Covid-19.

Per maggiori informazioni e per il programma del Festival il sito www.orienteday.com.

