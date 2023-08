Cinque giornate dedicate al Parco di Monza per promuoverne il rispetto dell'ambiente, valorizzare il suo patromonio e la sua storia. Torna l'appuntamento con il festival del Parco di Monza che quest'anno è in programma nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15, sabato 16, domenica 17 e sabato 23 settembre. La manifestazione ecosostenibile per scoprire uno dei parchi più grandi d’Europa si comporrà di cinque diverse aree tematiche per incontrare le esigenze di tutti: scoperta e conoscenza, ambiente e sostenibilità, arti e natura, essere e benessere e junior fest con iniziative dedicate ai più piccoli.

In programma percorsi guidati, concerti, laboratori didattici, incontri letterari per oltre 100 appuntamenti. La manifestazione è promossa e organizzata dal Comitato Promotore del Festival del Parco di Monza (Associazione Novaluna, Creda Onlus, Meta Coop., Scuola Agraria del Parco di Monza e Musicamorfosi), dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dal comune di Monza.

Il programma completo è disponibile qui.