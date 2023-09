Torna l'appuntamento con il Festival del Parco di Monza. Dal 14 al 17 settembre (e il 23 settembre) cinque giornate ricche di attività culturali e artistiche.



Il palinsesto presenta 83 eventi diversi per un totale di 100 appuntamenti complessivi divisi in 5 aree tematiche, uniti dalla comune volontà di valorizzare il Parco, le sue Ville, le sue Cascine, la sua storia, i suoi alberi monumentali e il suo paesaggio naturale e architettonico unico in Italia.



Per cinque giorni il Festival accompagnerà il pubblico a conoscere, scoprire e vivere il Parco attraverso esperienze artistiche e culturali originali. Per questa sesta edizione tante le novità: le iniziative realizzate in Monza con Il Festival va… in città; i laboratori, sport e giochi con Il Festival va… ed Entra in gioco, l’evento dedicato all’inclusione sociale e scolastica dei bambini e bambine, dei ragazzi e ragazze e degli adulti con disabilità, promosso dal Comune di Monza; le attività e gli incontri realizzati con Il Festival va… nel Festival delle Geografie, nota manifestazione realizzata da anni dall’associazione Casa dei Popoli, grazie alla collaborazione e al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Villasanta; i momenti di promozione della lettura e proiezione film insieme al Gruppo di lettura Visioni Letterarie con Il Festival va… in Brianza Biblioteche e in Sistema Bibliotecario Urbano; la particolare attenzione alla mobilità dolce con Il Festival va… in bici, iniziative dedicate al tema e indicazioni per raggiungere i luoghi del Festival in modo sostenibile; il Festival inoltre, contribuisce alle celebrazioni del centenario dell'Università degli Studi di Milano con eventi dedicati nel panel Il Festival va… con l’Università degli Studi di Milano.

Arte e Natura è, per il secondo anno, il tema portante del Festival; come detto gli eventi in programma sono declinati in cinque aree tematiche: Scoperta e conoscenza; Arti e natura; Ambiente e sostenibilità; Essere e benessere e Junior Fest. Oltre 40 le adesioni tra Istituzioni, Fondazioni, enti pubblici e privati, realtà economiche e associazioni.

Per consultare la programmazione completa della manifestazione: https://www.festivaldelparcodimonza.it/